Плохо влияет на детей: общественники отменяют концерты рэпера Lida в России

В настоящее время рэпер проводит тур No Drugs, который охватывает 100 городов. Однако в Екатеринбурге и Саранске концерты не состоялись. Активисты начали писать жалобы в прокуратуру и другие инстанции, после чего концерты отменили.

В Екатеринбурге общественники заявили, что Lida плохо влияет на детей. Артиста обвинили в использовании ненормативной лексики, позиционировании себя как женщины, а также якобы пропаганде педофилии и инцеста. Саранские активисты действовали по той же схеме. после чего оба выступления были отменены. Сейчас активисты готовят акции в Самаре и Тольятти.

Ромадов исполняет на сцене цензурные версии своих треков, а провокационные композиции удалил и принес за них извинения. Возрастное ограничение на его концерты строго 16+. Поклонники утверждают, что Lida не позиционирует себя как женщину — путаница возникла из-за неверного толкования его псевдонима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.