Плодородие земель Подмосковья оценивают с орбиты

На стенде Московской области в рамках выставки «Золотая осень — 2025» на экране демонстрировалась работа системы мониторинга сельхозземель. Посетители смогли ознакомиться с работой интерактивной карты плодородия почв, запущенной на портале «Мой АПК» , и увидеть, как данные со спутников и технологии точного земледелия помогают подмосковным аграриям повышать эффективность работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Портал «Мой АПК» показал свою востребованность: если до его запуска информация о мерах поддержки собиралась с разных ресурсов и составляла около 460 просмотров в год, то за первые 11 дней работы портал собрал 1 620 обращений. Пилотный проект с картой плодородия почв стал следующим этапом развития, предоставив аграриям инструменты для анализа состояния полей, прогнозирования урожайности и получения персональных рекомендаций по внесению удобрений.

Интеграция космического мониторинга и цифровых сервисов открывает новые возможности для сельхозтоваропроизводителей. Увидеть, как работают современные технологии в аграрной сфере Подмосковья, можно в официальном телеграм-канале Министерства.

Проект реализуется при поддержке Института космических исследований РАН и РосАгрохимслужбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.