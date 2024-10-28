Плюсы и минусы: юрист прокомментировала инициативу о продлении алиментов

Юрист Гусятникова: продление алиментов до 23 лет имеет свои плюсы и минусы

Старший управляющий партнер юридической компании Полина Гусятникова заявила, что идея Минюста РФ по продлению алиментов студентам до 23 лет имеет свои плюсы и минусы, сообщает «МИР 24» .

«С одной стороны, это правильная инициатива, которая действительно позволила бы спокойно получать образование многим студентам дневных отделений вузов. Но, с другой, давайте смотреть правде в глаза. Ситуация с алиментами в нашей стране достаточно сложная», — отметила эксперт.

Более 90% из 1,5 млн «алиментщиков» — мужчины. Далеко не все из них выплачивают алименты из своих доходов, многие предоставляют подложные справки и занижают суммы.

В среднем сумма по выплате алиментов в месяц составляет 10 тысяч рублей, она вряд ли покроет реальные потребности студента. Даже если законопроект примут, поддержка все равно будет ложиться на плечи живущих с ними родителей.