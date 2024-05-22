Пляжный сезон в Ступине официально откроют 1 июня

До открытия официального пляжного сезона еще две недели, но жители округа Ступино уже спешат к воде. Официально сезон будет открыт 1 июня, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Погода отличная. Ощущается лето. В свой выходной решил выбраться к воде, пока позагорать. Для открытия купального сезона надо, чтобы вода прогрелась», — поделился Дмитрий Сенов.

Два официальных места отдыха у воды на берегу Белопесоцкого котлована начнут работу 1 июня.

Вдоль береговой линии будут установлены раздевалки, душевые, урны и контейнеры для сбора мусора, биотуалеты. Обновят приветственный стенд пляжа, есть велопарковка.

Для комфорта отдыхающих будут работать торговые точки: тележки с горячей кукурузой и мороженым. Для любителей активного отдыха предусмотрен прокат сапбордов и две волейбольные площадки.

Как сообщил один из организаторов пляжных фитнес-фестивалей Виталий Кузнецов, летом планируется продолжить традицию, начатую в прошлом году. В летние выходные жителей ждут открытые силовые тренировки, турниры по пляжному волейболу, армрестлингу, мастер-классы на сапбордах и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.