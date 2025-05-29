Пляжи в Дубне готовы к купальному сезону

Основные места для купания в Дубне — озеро в Парке семейного отдыха и набережная Волги, готовы к старту купального сезона. Официально он начинается 1 июня. Водолазы исследовали дно на предмет безопасности для отдыхающих — в Дубне все соответствует норме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К началу купального сезона в Дубне на воде установят ограничительные буи. Также сотрудники парков провели анализ и оценили состояние воды и песка. На обоих пляжах они соответствуют необходимым нормам, анализы будут проводить каждые 10-15 дней в течение сезона для постоянного мониторинга ситуации. На пляжах будут дежурить аттестованные спасатели.

«Наша Дубна расположена в уникальном месте, окруженном водой. Конечно, наша задача — обустроить эти любимые уголки отдыха. Но главное, здесь должно быть безопасно. Уже провели необходимые обследования, с начала лета на пост выходят спасатели», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Также водолазы проверили дно на пляже лагеря Сосновый бор. Туда 28 мая отправились на отдых первые школьники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.