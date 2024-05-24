Пляж на территории парка «Серебряный» в Серебряных Прудах готовят к лету

В округе Серебряные Пруды идут подготовительные работы на пляже у парка «Серебряный» перед летним сезоном. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тыс. человек», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

На территории пляжа обустроен туалетный модуль и кабинка для переодевания.

Для отдыха у гостей и жителей Московской области в жаркие летние дни проходит полная подготовка пляжных зонах отдыха. В этом сезоне будут работать более 200 пляжей на территории региона.

Пляжи в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1 тыс. кв. метров, а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1 тыс. кв. метров до 3 тыс. кв. м и вмещают от 200 до 1000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3 тыс. кв. метров, на них может расположиться более 1 тыс. человек.

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные на загородных.

Парк культуры и отдыха ждет желающих по адресу: Московская область, рп. Серебряные Пруды, улица 8 Марта, 11/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.