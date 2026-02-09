Пленный боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали с ВИЧ и гепатитом

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Наболотный, попавший в плен, рассказал, что его мобилизовали с ВИЧ и гепатитом, сообщает РИА Новости .

По его словам, сотрудники ТЦК забрали его прямо возле магазина. При этом документы об имеющихся у него заболеваниях были уничтожены.

«Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они взяли бумагу, порвали», —рассказал он.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

