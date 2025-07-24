Пленэр на конном дворе организовали для художников Арт-студии «Да Винчи» Егорьевска

Юные воспитанники Арт-студии изобразительного искусства «Да Винчи», которая действует на базе Михалевского культурно-досугового центра, побывали на необычном пленэре. Ребята посетили конный двор в поселке Шувое муниципального округа Егорьевск, чтобы с натуры нарисовать его грациозных обитателей. Преподаватель Марина Великая отметила, что занятие было не только увлекательным, но и очень познавательным для детей. По ее словам, рисование на природе способствует развитию наблюдательности, внимания к деталям и художественного видения, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Егорьевск.

«Наблюдение за лошадьми позволило детям увидеть их грацию, мощь и характер. Каждый мазок на холсте становился отражением живого существа. Дети смогли понаблюдать за тем, как лошади двигаются, едят, общаются между собой, что помогает им лучше понять анатомию и характер этих прекрасных животных», — объяснила руководитель Арт-студии «Да Винчи» Марина Великая.

Особую творческую обстановку создавала атмосфера места: запах сена, тихое ржание, мягкие движения животных. Здесь у ребят получились замечательные этюды, а эмоции, которые они получили, еще долго будут вдохновлять их на создание новых работ.

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