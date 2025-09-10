Платформу для делового нетворкинга создадут в рамках работы Балашихинской торгово-промышленной палаты

Президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков дал интервью международному деловому журналу «Russian Business Guide». Глава ТПП рассказал про уникальность организации и поделился ближайшими планами по ее развитию, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день у нас 240 членов. Это уровень, скорее, региональной палаты. В составе — все градообразующие предприятия, крупные компании из Москвы и других городов, которые нас знают и ценят нашу работу», — сказал Анатолий Шестаков в интервью изданию.

В работу ТПП активно внедряются цифровые технологии: CRM-система для автоматизации важных процессов, инструменты на основе искусственного интеллекта.

В организации запланированы создание и внедрение цифровой платформы, которая будет включать в себя важные процессы: профессиональное общение и установление деловых связей между членами ТПП, цифровая витрина услуг. В системе будет предусмотрена возможность обработки деловых предложений и чат-бот для информационного сопровождения.

Подобная инициатива улучшит взаимодействие между членами Балашихинской ТПП, укрепит деловые связи и расширит возможности для сотрудничества.

«Мы эффективно выстраиваем диалог между бизнесом и властью, у нас прекрасные рабочие отношения с муниципалитетом, регионом и другими властными структурами. Мы предоставляем широкий спектр услуг и мер поддержки бизнеса», — отметил Анатолий Шестаков.

В рамках своей деятельности Балашихинская ТПП запускает цикл отраслевых бизнес-сессий, продолжает работать над образовательными проектами, планирует создать электронный справочник бизнес-сообщества Балашихи.