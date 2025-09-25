Пластик и резина: что можно и нельзя сжигать на даче

Эксперт Бондарь: на даче нельзя жечь резину и пластик

Сухие ветки, траву и листву можно жечь на дачных участках, а вот бросать в огонь пластик, старую лаковую мебель или резину законом запрещено, сообщает RT .

«При горении эти материалы способны выделять в воздух токсичные вещества, что уже является нарушением экологических норм», — заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Для законного розжига необходимо придерживаться требований пожарной безопасности, установленных постановлением правительства Российской Федерации под номером 1479, уточнил эксперт.

Согласно нормативным актам, существуют два основных надежных способа. Во-первых, можно вырыть углубление в земле не менее 30 сантиметров глубиной и до одного метра в поперечнике. Во-вторых, более часто применяется прочная стальная емкость объемом, не превышающим один кубический метр. Важнейшее условие — соблюдение безопасного удаления от окружающих объектов.

