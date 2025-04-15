Пюре вместо сахара: диетолог рассказала про полезные куличи к Пасхе

По словам диетолога Елены Соломатиной, чтобы не навредить организму слишком сладким куличом на Пасху, можно при готовке заменить сахар на яблочное пюре или поискать праздничную выпечку в магазинах здорового питания, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если вы печете кулич сами, то можете сделать его из ореховой, нутовой, овсяной, цельнозерновой, гречневой муки или комбинировать цельнозерновую с более полезными аналогами. Также вместо сахара можно положить яблочное пюре, подсластители, такие как стевия или сироп топинамбура. В таком случае гликемический индекс продукта будет значительно ниже», — сказала диетолог.

По ее словам, важно ограничиться небольшим количеством и проследить за нормой калорий. Здоровый человек без хронических заболеваний может съесть два кусочка кулича в день в разные приемы пищи.

Людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью лучше вообще отказаться от лакомства. Что касается яиц, то их количество тоже лучше ограничить до двух штук в сутки.