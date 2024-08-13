Пятый форум «День соседей» прошел в Ленинском округе

Очередной форум «День соседей» прошел в Ленинском городском округе во Дворце Культуры города Видное. На собрании присутствовали более двухсот человек, которые отдали свои голоса за благоустройство округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Очередной форум «День соседей» прошел в Ленинском городском округе во Дворце Культуры города Видное. На собрании присутствовали более двухсот человек, которые отдали свои голоса за благоустройство округа.

В ходе форума также обсудили инициативы, реализовать которые удалось при непосредственном участии жителей:

Благоустройство парка «Высота» на улице Ольховой;

Отремонтирована дорога на улице Черняховского;

Произведена замена транспорта на маршруте номер № 2 от станции Расторгуево до улицы Ольгинской;

Увеличили количество транспорта на маршруте № 379;

Также на форуме определили ряд задач, которые необходимо выполнить:

Увеличение и обновление автопарка общественного транспорта в Ленинском городском округе,

Замена и модернизация детских игровых площадок по проспекту Ленинского Комсомола у домов № 25, № 23/1, № 23/2, 19/1, № 54, 56 и 58, по улице Березовой у дома № 9,

Оснащение центра «Активное долголетие»,

Строительство участков тепловых сетей от магистральной сети в микрорайоне № 6 до тепловых сетей по улице Березовой, 3,

«Как мама, я хочу, чтобы мой ребенок посещал не только красивые детские площадки, но и безопасные», — высказалась жительница Видного в ходе обсуждения инициатив.

Во время форума было проведено голосование за определение приоритетных инициатив. Чем больше голосов будет отдано за конкретную тему, тем раньше приступят к ее реализации. Узнать результаты голосования жители смогут в своих домовых чатах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.