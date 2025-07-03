В Домодедово представили необычный портрет М. В. Ломоносова на тетрапаке

В Архангельске проходит необычная выставка «Герои вне времени» в рамках Международного экологического форума «Земляне», в которой приняла участие команда Домодедово Московской области.

Главная идея выставки — представить великих личностей Русского Севера через призму современного искусства и экологической ответственности. Все работы созданы из переработанных материалов. Один из необычных экспонатов приехал из городского округа Домодедово. Это гравюра Михаила Ломоносова, выполненная на упаковках из-под молока, сока и детского питания.

Авторами портрета стали художница Наталья Кумалагова и блогеры-путешественники Олеся и Александр Никулины. Выбор пал на Ломоносова не случайно — имя великого учёного и просветителя носит аэропорт Домодедово, откуда символически и началось путешествие арт-объекта на родину Ломоносова, в Архангельскую область.

«Вдохновляясь традициями XVIII века, мы выбрали технику гравюры, но вместо классических материалов использовали упаковку тетрапака — их нам помогли собрать местные экоактивисты. Когда поняли, что потребуется много упаковки от сока и молока, а своими силами необходимого количества не собрать, кинули клич в группу домодедовских экоактивистов», — рассказали авторы работы.

В итоге удалось собрать 113 использованных пакетов тетрапак. После мытья, сушки и выравнивания из них был создан метровый холст. Работа велась в мастерской «Крупным планом» на старинном офортном станке.

Вести хрупкую работу в Архангельск было решено на машине — только так гарантировалась сохранность гравюры.

По пути в Архангельск была сделана серия фотографий с гравюрой на фоне знаковых мест, связанных с именем Ломоносова, что придало проекту ещё больше культурной глубины. В итоге авторы преодолели 1300 километров и вовремя доставили работу на выставку.

«Здорово, что организаторы выставки Правительство и Губернаторский центр Архангельской области (в лице директора Александры Усачевой), оказали домодедовской команде не только помощь с транспортировкой, но и теплый прием в Архангельске», — отметили путешественники.

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