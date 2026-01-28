Пятнадцать лесных тракторов расчистили дороги после снегопада в Подмосковье

Пятнадцать тракторов ГАУ МО «Мособллес» были направлены для уборки снега на дорогах и тротуарах Подмосковья после сильного снегопада, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В результате обильных осадков в Подмосковье филиалы ГАУ МО «Мособллес» оперативно выделили 15 тракторов с современным снегоуборочным оборудованием для помощи муниципалитетам. Техника использовалась для расчистки дорог и тротуаров, что стало особенно важно в условиях ухудшения погоды.

Трактористы лесопожарных станций, обладающие большим опытом работы в сложных условиях, обеспечивали круглосуточную уборку снега. Благодаря их профессионализму и надежной технике удалось поддерживать движение по основным и местным дорогам, а также обеспечить доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

Сотрудники ГАУ МО «Мособллес» координировали действия с местными властями, что позволило эффективно реагировать на изменения погодной ситуации и предотвращать аварийные ситуации на дорогах. Для успешной работы в условиях зимней непогоды специалисты используют не только современное оборудование, но и профессиональные навыки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.