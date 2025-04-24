Пятнадцать дворовых территорий благоустроят в Орехово-Зуеве по плану на 2025 год

В Орехово-Зуевском округе комплексно благоустроят 15 дворовых территорий в 2025 году. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и охватят как городские районы, так и сельские населенные пункты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Хорошие погодные условия позволили начать реализацию программы комплексного благоустройства дворовых территорий в округе раньше установленных сроков», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В ходе благоустройства обновят асфальтовое покрытие, тротуары и проезды, обустроят гостевые парковки, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы, лавочки и урны.

В программу 2025 года включены крупные дворовые территории, например, дома за ДК на площади Пушкина в Орехово-Зуевском округе. Фактически целый микрорайон со своей спецификой.

Стартовало Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От Орехово-Зуевского округа в нем участвуют семь общественных территорий. Из их числа жители могут выбрать пространства, которые преобразятся в 2026 году.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.