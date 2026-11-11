Пятиклассники школы № 10 в Долгопрудном вступили в ряды кадетов МЧС
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Ученики 5 «К» класса школы № 10 приняли кадетскую клятву 9 ноября в концертном зале центра детского и юношеского творчества «Московия» в Долгопрудном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Пятиклассники школы № 10 вступили в ряды кадетов МЧС. На церемонии они поклялись быть верными Отечеству, строго соблюдать устав, отлично учиться и помогать тем, кто в этом нуждается. В подготовке ребят большую роль сыграла их классный руководитель Елена Морозова.
Поддержать пятиклассников пришли родители и ученики 6-го кадетского класса школы. Шестиклассники стали кадетами год назад — их класс был первым кадетским в учебном заведении.
С напутственными словами выступили начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Долгопрудный и Лобня Главного управления МЧС России по Московской области Денис Борзов, его заместитель Владислав Ивановский и начальник 6-го пожарно-спасательного отряда Юрий Игнатьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.