Пятиклассники школы № 10 в Долгопрудном вступили в ряды кадетов МЧС

Пятиклассники школы № 10 вступили в ряды кадетов МЧС. На церемонии они поклялись быть верными Отечеству, строго соблюдать устав, отлично учиться и помогать тем, кто в этом нуждается. В подготовке ребят большую роль сыграла их классный руководитель Елена Морозова.

Поддержать пятиклассников пришли родители и ученики 6-го кадетского класса школы. Шестиклассники стали кадетами год назад — их класс был первым кадетским в учебном заведении.

С напутственными словами выступили начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Долгопрудный и Лобня Главного управления МЧС России по Московской области Денис Борзов, его заместитель Владислав Ивановский и начальник 6-го пожарно-спасательного отряда Юрий Игнатьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.