Пятерым погромщикам из аэропорта Махачкалы вынесли приговоры

Пятеро участников массовых беспорядков в аэропорту Дагестана получили тюремные сроки от 6,4 до 9 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Приговор огласил в пятницу Армавирский городской суд.

Анварбек Атаев получил 6 лет и 4 месяца; Ислам Ибрагимов — 6 лет и 4 месяца; Магомед Омарасхабов — 6 лет и 6 месяцев; Салик Рамазанов — 6 лет и 4 месяца; Рабадан Раджабов — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний — 9 лет.

Массовые беспорядки в аэропорту Дагестана случились 29 октября 2023 года на фоне начавшегося конфликта между Израилем и Палестиной. Дагестанцы ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках евреев, которые якобы должны были прилететь самолетом из Израиля. В ходе погрома ни один из пассажиров, вовремя укрывшихся в самолете, не пострадал.