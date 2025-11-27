«Пятерочка» расширила линейку премиальных продуктов Premissimo

Линейка пополнилась товарами категорий «Бакалея» и «Свежая продукция» и включает до 40 наименований, которые уже представлены в магазинах сети от Калининграда до Владивостока.

Марка Premissimo стартовала с небольшого ассортимента преимущественно бакалейной категории — соусы и приправы. Теперь к бренду добавились кондитерские изделия, торты-мороженое и мягкие сыры, в том числе с благородной голубой плесенью.

Первые отзывы покупателей показывают, что бренд нравится потребителям — средняя оценка Premissimo в мобильном приложении «Пятёрочки» — 4,8 из 5 возможных.

«Несмотря на прогнозируемое снижение реальных доходов, спрос на премиальные товары растет. Россияне все чаще отдают предпочтение более качественным продуктам питания с высокой добавленной стоимостью. Еда становится не просто источником восполнения энергии, а проявлением внимания к себе, возможностью в моменте получить удовольствие для повышения собственного качества жизни», — отметил директор департамента собственных торговых марок «Пятёрочки» Роман Аврамов.

Каждый этап создания продуктов Premissimo — от идеи до покупателя –– проходит контроль соответствия высоким стандартам. Торговая сеть работает только с надежными поставщиками, готовыми произвести необходимое качество.

«Нашей ключевой идеей при разработке стало использование стиля модных глянцевых журналов. Так мы хотели отразить концепцию бренда и ценовой сегмент. Решением стал крупный, почти на половину упаковки логотип в стиле VOGUE, „модель“ в виде аппетитной фудзоны, частично заходящая на лого, названия продуктов и RTB, которые мимикрируют под заголовки. Все „классические“ элементы обложки, как говорится, налицо, или в нашем случае на „лице“ упаковки», — рассказала директор рекламного агентства UPRISE Алена Кузнецова.