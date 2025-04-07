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Пять ветеранов ВОВ в Шатуре удостоены звания «Почетный гражданин»

В преддверии 80-летия Победы звания «Почетный гражданин муниципального округа Шатура» удостоены пять ветеранов Великой Отечественной войны. Это звание является высшей наградой округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее удостоились участники Великой Отечественной войны и жители муниципалитета Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский, Дмитрий Иванович Киселев, Мария Никифоровна Кошелева и Дмитрий Моисеевич Межевов.

Решение по этому вопросу было принято на очередном заседании муниципального Совета Депутатов. Свидетельства о присвоении почетного звания и награды ветеранам Войны вручил лично глава округа Николай Прилуцкий.

«Большой честью и огромным удовольствием стало для меня вручение знаков „Почетный гражданин муниципального округа Шатура“ нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной», — сказал Николай Прилуцкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность бережного отношения к ветеранам. Все ветераны в регионе будут наделены особым статусом почетных граждан в год 80-летия Победы в соответствии с указанием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.