Пять территорий Раменского участвуют во всероссийском голосовании по благоустройству

В России 21 апреля стартует онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Раменском муниципальном округе таких территорий в этом году 5, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

До 12 июня на платформе za.gorodsreda.ru каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию.

Жители Раменского округа могут проголосовать за:

Озеро «Пионер;

Сквер у ДК «Орбита»;

Бульвар Левашова;

Общественная территория в поселке Совхоз;

Зона отдыха у здания администрации с. Софьино.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году.

Чтобы принять участие, на портале za.gorodsreda.ru нужно пройти регистрацию через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Затем выбрать нужный муниципалитет, после чего появится список территорий.

Выбрать и поставить галочку той территории, которая, по вашему мнению, требует благоустройства.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.