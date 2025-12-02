Пять победителей научно-практической конференции по циклической экономике получили стипендии РЭО

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) определила пятерых победителей II Международной студенческой научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла: молодежный взгляд». Мероприятие, проведенное этой осенью совместно с Российским университетом дружбы народов, завершилось назначением лауреатам единовременных стипендий по 150 тысяч рублей. Торжественное вручение сертификатов состоялось 1 декабря в рамках церемонии награждения Зеленой премии, прошедшей в национальном центре «Россия», сообщила пресс-служба РЭО.

«Поддержка молодых специалистов, которые уже сегодня предлагают практические решения для экономики замкнутого цикла, — важная часть нашей работы. Мы видим высокий интерес студентов к теме устойчивого развития и обращению с отходами, и стремимся создавать для них возможности для роста и реализации идей. Уверена, что многие из участников конференции станут будущими лидерами отрасли», — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

По результатам конференции двадцать наиболее значимых исследований будут включены в специальный сборник научных материалов, который будет размещен на информационных ресурсах РЭО.

Список победителей II Международной студенческой научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла: молодежный взгляд»:

Игнат Суханов, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, тема работы: «Внедрение технологий получения новых биоразлагаемых материалов с добавкой вторичного полиэтилена»;

Мария Турашова, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, «Получение пленок упаковочного назначения на основе желатина и крахмала»;

Данила Андрианов, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, «Разработка высокоэффективных сорбционных материалов на основе отходов бумаги для ликвидации нефтяных разливов на водной поверхности»;

Екатерина Шевякова, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, «Пленки для упаковки пищевых продуктов на основе химически сшитых полисахаридов»;

Илья Белкин, Уральский государственный аграрный университет, «Ресурсосберегающие технологии выращивания растений методом роторной гидропоники».

РЭО была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снизить уровень их захоронения до не более 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.



