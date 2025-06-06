Пять первых стобалльных результатов на ЕГЭ получили выпускники Ленинского округа

Пять одиннадцатиклассниц из Ленинского городского округа стали обладателями максимального количества баллов по итогам единого государственного экзамена: две из них набрали по 100 баллов на ЕГЭ по химии и три — по литературе. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Анна Фадина из Видновского художественно-технического лицея, Анастасия Ширяева из Володарской школы и София Трибунская из Видновской школы № 1 показали максимальный результат по литературе. Учащиеся Видновской школы № 5 Варвара Астахова и Мисайловской школы Эмилия Аджигайтарова набрали высший балл по химии. Поздравляю наших выпускниц с выдающимися успехами в обучении! Их педагогов благодарю за добросовестный труд. Пусть на вашем дальнейшем пути все складывается столь же блестяще!», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Варвару Астахову к успешной сдаче экзамена подготовила учитель химии Венера Тахировна Тарасюк. Варя планирует поступать в медицинский вуз, как и Эмилия Аджигайтарова — претендентка на медаль 1 степени.

София Трибунская выбрала для дальнейшего обучения Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, факультет графического дизайна. Анна и Анастасия мечтают связать свою дальнейшую жизнь с филологией. Их учителя, Евгения Александровна Рыбалкина и Галина Михайловна Коробова, характеризуют девушек как творческих и трудолюбивых учениц.

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году продлится до 11 июня, результаты экзаменов будут становиться известны до конца месяца, поэтому в Ленинском округе могут появиться еще стобалльники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.