Пять официальных пляжей в округе Шатура готовятся к открытию с 1 июня

В муниципальном округе Шатура официально купаться будет разрешено на 5 водоемах. Перечень мест для купания утвержден постановлением администрации м. о. Шатура № 881 от 10.04.2025 г. Сейчас на водоемах завершаются подготовительные работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Официальных пляжей в муниципальном округе Шатура пять. Основные три точки — это озеро Святое в Шатуре, озеро Юбилейное в Рошале и пруд в селе Митинская около села Дмитровский Погост», — уточнил заместитель главы муниципального округа Шатура Илья Климов.

Перед началом сезона водолазы обследовали дно водоемов и взяли пробы песка и воды. Все пробы соответствуют санитарным нормам. Значит, купаться на этих пляжах безопасно.

Прибрежную зону обработали от клеща, окосили траву, завезли свежий песок и благоустроили. Привели в порядок спортивные площадки и мангальные зоны. Здесь готовятся к открытию сезона и летние кафе.

«Также будет работать прокат инвентаря: сапборды, детские игровые элементы. На пляжах озера Святое и озера Юбилейное будут установлены стационарные шезлонги. В аренду можно взять нестационарные шезлонги», — рассказал Илья Климов.

С началом купального сезона на официальных пляжах будут дежурить спасатели. Пляжный сезон в Подмосковье стартует с 1 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.