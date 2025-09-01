Пять образовательных учреждений на 5 тыс учеников открыли в Подмосковье

Сразу четыре общеобразовательные школы почти для 5 тыс. учеников распахнули свои двери в жилых комплексах «Прибрежный Парк», «Мытищи Парк», «Горки Парк» и «Пригород Лесное». А в ЖК «Пятницкие Луга» состоялось открытие детского сада для 350 воспитанников. Директорам образовательных учреждений был передан символический ключ, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Появление новой образовательной инфраструктуры в проектах группы «Самолет» обеспечило появление более 500 рабочих мест в Московской области. Крупнейшим социальным объектом стала школа на 1650 мест в ЖК «Прибрежный Парк», а в ЖК «Пригород Лесное», «Мытищи Парк» и «Горки Парк» открылись учреждения, рассчитанные на 1100 учеников. Все школы построены в соответствии с требованиями, оснащены современными системами безопасности и адаптированы для маломобильных групп населения.

Школы оборудованы всем необходимым для полноценного учебного процесса: просторными кабинетами, лабораториями, мастерскими по обработке металла, дерева и тканей, кабинетами кулинарии. Для учеников предусмотрены помещения продленного дня и рекреационные зоны. В каждом здании есть медблок с кабинетом врача, процедурной и кабинетом психолога. Все пространства укомплектованы современной мебелью, техникой и необходимым оборудованием.

Центром школьной жизни стали просторные актовые залы, в которых будут проходить торжественные мероприятия. Они оснащены профессиональной звуковой и музыкальной аппаратурой, а также имеют артистические и кладовые помещения. Для всестороннего развития учеников предусмотрены многофункциональные библиотечные центры и спортивные залы с раздевалками и душевыми. На входе в каждое здание установлены турникеты и организован пост охраны. Территории вокруг школ благоустроены: созданы спортивные ядра, игровые площадки для младших классов и зоны для отдыха.

Дошкольную образовательную организацию в ЖК «Пятницкие Луга» смогут посещать дети от 2 до 7 лет. В каждой из 14 групповых ячеек для детей разместились спальня, игровая, буфетная, раздевалка и санузел. Для праздничных мероприятий и занятий вокалом предусмотрен просторный музыкальный зал с проектором, а физическим развитием малышей займутся в спортивном зале. В кружковой можно будет проводить творческие занятия, например, лепку или рисование. Во дворе детского сада обустроили прогулочные площадки с безопасным игровым оборудованием и теневым навесом, а также две спортивные площадки для активных занятий на свежем воздухе.

В жилых комплексах активно развивается социальная инфраструктура. В «Пригороде Лесном» Ленинского городского округа новая школа стала третьей в составе комплекса, а школы в «Мытищи Парк», «Горки Парк» и «Прибрежном Парке» — первые по счету на территории проектов, а последняя — еще и крупнейшая в городском округе Домодедово. Детский сад для 350 малышей стал первым объектом социальной инфраструктуры в ЖК «Пятницкие Луга».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.