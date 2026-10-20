Пять нижегородских отцов победили во всероссийском конкурсе

Пять отцов из Нижегородской области получили награды всероссийского конкурса. Они рассказали о воспитании детей, семейных проектах и помощи другим, сообщает pravda-nn.ru .

Виктор Жаков и Сергей Порхунов разделили победу в номинации «Отцы — социальная активность, волонтерство». Жаков воспитывает четверых детей и возглавляет Совет отцов православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия в Нижнем Новгороде. Он организует семейные мероприятия, помогает гимназии и считает важным ежедневно быть рядом с детьми.

«Я устаю, ошибаюсь, иногда бываю резким. Но я стараюсь. И мне кажется, это главное — не быть идеальным, а быть настоящим», — сказал Виктор Жаков.

У Сергея Порхунова трое детей, которые тоже приобщаются к добровольчеству. Вместе с другими отцами он помогает семьям с мелким ремонтом, проводит мероприятия для подростков и благоустраивает территории социальных учреждений.

Заместитель директора гимназии № 2 Сергей Заремба победил в номинации «Отцы — творцы». Отец двоих детей создал проект «Колизей» — школьную лигу робототехники и наборы для сборки роботов. Участники собирают машины и выходят с ними на соревнования.

Роман Солостов и Евгений Любимов получили награды в номинации «Отцы — за здоровый образ жизни».

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