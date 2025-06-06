Пять мест отдыха у воды оборудовали в Ленинском округе к пляжному сезону

Жителям Ленинского городского округа рассказали о правилах отдыха у воды. Несмотря на то, что на территории муниципалитета нет водоемов, где качество воды подходило бы для купания, при соблюдении мер безопасности можно хорошо провести время на пяти специально оборудованных пляжах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Зоны отдыха у воды в Ленинском округе обустроены на территории гостиничного комплекса «Орловский» возле деревни Богданиха, на реке Людовна у деревни Дальние Прудищи — пляж «Жемчужный берег», также есть места отдыха «Новый Век» на берегу Булатниковского пруда, «Слобода Эко-парк» на берегу Мамоновского пруда, и на территории банного комплекса «Имение Спасское» на берегу реки Битца. Все эти локации организованы предпринимателями», — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что сотрудники администрации Ленинского округа совместно с представителями МЧС регулярно проводят профилактическую работу с отдыхающими, чтобы сделать их пребывание у воды максимально безопасным и комфортным. Она включает системное информирование людей о правилах поведения на водоемах, в том числе в жаркую погоду. Спасателями проводится патрулирование пляжей и других мест отдыха.

Желающим поплавать в открытых водоемах напомнили, что разрешенные места для купания, где качество воды отвечает всем необходимым требованиям, можно найти на интерактивной карте Подмосковья. Прежде чем окунуться, необходимо убедиться, что на берегу дежурят спасатели, а рядом с водоемом нет табличек «купаться запрещено». Также нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, заплывать за буйки и ограждения, находиться на пляже и заходить в воду в нетрезвом состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.