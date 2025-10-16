Пять куполов установили на Кирилло-Мефодиевском храме в Балашихе

Монтаж пяти новых куполов завершили в Кирилло-Мефодиевском храме в Балашихе. Самый большой купол весит почти 7 тонн, сообщает пресс-служба администрации округа.

Купола изготовили в инженерном центре «Грант», которое участвует в церковном строительстве с 1992 года. По проекту строительства храма предусмотрено 7 куполов: один большой, 4 средних и 2 маленьких.

Строительство храма активно продолжается. Ранее рабочие установили колокол весом 1,7 тонн, завершили кирпичную кладку и залили бетонные своды. В скором времени начнутся фасадные работы.

В новом храме площадью около 400 кв. м одновременно смогут находиться 500 прихожан.

Закладной камень на месте строительства Кирилло-Мефодиевского храма был заложен 13 августа 2013 года. В апреле 2014 года рядом была построена и освящена небольшая деревянная церковь. В сентябре того же года начались первые работы по строительству основного здания, на пожертвования прихожан и организаций города были возведены стены и перекрытия нижнего храма.

