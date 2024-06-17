Пять городов Подмосковья стали призерами федерального индекса «IQ городов»

В Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Строим вместе» Минстрой России подвел итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» по итогам 2023 г. Пять городов Подмосковья стали призерами и вошли в число лидеров премии Индекса «IQ городов» в категориях «административные центры» и «крупные города», сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Индекс «IQ городов» включает в себя множество показателей, среди которых, в частности, цифровизации таких важных областей как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.

«В Подмосковье все современные процессы направлены на создание в регионе эффективной системы управления городской инфраструктурой, комфортных и безопасных условий для проживания жителей. Именно поэтому подмосковные города регулярно входят в число лидеров премии Индекса «IQ городов», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Ключевая цель проекта — это повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.