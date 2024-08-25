Пять домодедовских школ вошли в ТОП-100 лучших школ Московской области

На ежегодном съезде учителей Московской области подвели итоги рейтинга лучших школ региона по результатам 2023-2024 учебного года, сообщили в администрации городского округа Домодедово.

В ТОП-100 лучших учебных заведений вошли 5 домодедовских школ:

Домодедовский лицей № 3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова — 38 место

Домодедовская школа № 2 имени М. Д. Глазова — 78 место

Домодедовская школа № 7 — 80 место

Домодедовская школа № 4 — 81 место

Домодедовская гимназия № 5 — 85 место

Более 50% всех домодедовских школ вошли в ТОП-300 лучших школ Московской области.

Основные показатели, на основании которых составляется рейтинг: результаты ЕГЭ, успехи школьников на олимпиадах, достижения в спортивных и творческих конкурсах, достижения педагогов на конкурсах профессионального мастерства, работа системы воспитания и социализации.

В Домодедово идёт постоянная модернизация сферы образования: улучшение условий преподавания, открытие новых профильных классов, переподготовка педагогического состава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.



