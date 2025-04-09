Пять благоустроенных территорий Подмосковья вошли в федреестр лучших практик 2024 года

Пять благоустроенных территорий Московской области были включены в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Московская область вошла в число лидеров по количеству проектов, отобранных для федерального реестра лучших практик, реализованных в прошлом году. Экспертный совет одобрил и включил в реестр 5 заявок.

«Седьмой год мы активно реализуем программу по созданию комфортной городской среды. Благоустройство — это прежде всего создание новых городских пространств и улучшение качества жизни. За время реализации программы мы увидели, как благоустройство влияет на развитие городов и на жизнь людей в целом. Удобный город — это город для людей, в котором хочется жить и работать, где созданы все необходимые условия. Наш регион стал одним из лидеров по количеству отобранных проектов для федерального реестра лучших практик, реализованных в прошлом году. Пять поданных заявок были одобрены экспертным советом и включены в реестр. Мы продолжаем благоустраивать парки и скверы, строить набережные. Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете была своя благоустроенная зона отдыха», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Так, в номинации «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или другой территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг» лучшими стали 3 проекта: набережная реки Коломенки в Коломне, территория вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи в Щелково и набережная реки Синичка в Красногорске.

В номинации «Благоустройство парка, лесопарка, сада или иной озелененной территории общего пользования как места отдыха, занятий физкультурой и спортом и общения с природой» победу одержал парк культуры и отдыха по улице Пушкина в Жуковском.

А пешеходная зона «Аллея Славы» в Луховицах стала победителем в номинации «Благоустройство памятных мест, мест захоронений и иных мемориальных зон, включая военные».

При выборе проектов учитывались такие критерии, как качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

В пресс-службе ведомства отметили, что все представленные территории благоустроены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в Минстрой России поступило 396 заявок от 88 субъектов. По результатам конкурсного отбора в федеральный реестр были включены 48 лучших проектов, которые были рассмотрены конкурсной комиссией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.