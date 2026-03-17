Питомник в Кашире озеленяет округ и обучает школьников

Питомник Влада Ковальчука в Кашире более 20 лет выращивает растения для озеленения округа и регионов России, а также помогает школьникам определиться с профессией. Предприятие поставляет почти 1400 видов и сортов культур и передает часть растений на благотворительность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В теплицах «Питомника Влада Ковальчука» выращивают хелону косую, флокс пятнистый, живучку ползучую, фиалку рогатую и другие растения. Через несколько месяцев они украсят сады и клумбы Каширы. Всего здесь культивируют почти 1400 видов и сортов деревьев, кустарников, многолетников и злаков. География поставок охватывает территорию от Калининграда до Камчатки и от Североморска до Нальчика.

Проект стартовал более 20 лет назад на неплодородном глинистом участке. Основатель питомника, инженер Владислав Ковальчук, изучал опыт европейских коллег и внедрял его в Кашире.

«Я „зеленый человек“: чем больше людей полюбят растения, тем быстрее изменится мир», — отметил Ковальчук.

На базе предприятия действует программа профориентации для школьников из Каширы и Ступина. Подростки знакомятся с техникой и сортами растений, получают практические навыки, а летом остаются на подработку. Растения с истекающим сроком реализации не утилизируют, а передают храмам, школам и в городские парки.

Координатор партпроекта «Чистый лес» Андрей Ефремов подчеркнул, что питомник стал центром экологической культуры и вносит вклад в благоустройство округа. По его словам, прививать любовь к природе через труд — эффективный способ профориентации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.