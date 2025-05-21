Питьевой фонтан установили в парке им. Гагарина в Шатуре

В парке им. Гагарина теперь есть питьевой фонтанчик. Об этом сообщили в дирекции парков муниципального округа Шатура.

Бесплатный питьевой фонтан установлен при поддержке Мособлпарка и Министерства культуры и туризма. Отметим, что проект по размещению питьевых фонтанчиков действует по всему региону.

«Я долго гуляю с детьми и много времени провожу с ними в нашем парке, особенно летом. В жару вместо сладкой газировки приятнее и полезнее утолить жажду чистой водой. Здорово, что теперь такая возможность есть и в Шатуре», — рассказала посетительница парка.

Питьевые фонтаны обладают трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Также наличие фонтанчиков в парковых зонах сокращает количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.

«Мы очень просим вас относиться к оборудованию бережно и использовать фонтанчик исключительно по назначению. Пейте на здоровье!» — обратились в дирекции парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.