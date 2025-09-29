сегодня в 23:05

Пит Хегсет решил показать зумерам трюк со скейтбордом и получил удар в пах

Министр обороны США Пит Хегсет решил показать подросткам трюк со скейтбордом в прямом эфире местного телеканала, однако все пошло не по плану, сообщает SHOT .

Во время исполнения трюка министр обороны случайно получил удар в пах

Как пишет Telegram-канал, в СМИ могут появиться такие заголовки: «Неизвестный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Штатов и нанес удар по ключевому военному объекту. Атакована боеголовка и несколько сопутствующих объектов».

Таким образом, трюк не удался.

Ранее член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал, что был рад приглашению на турнир Grand Skate Tour в Москве и поделился впечатлениями от города.