Пит Хегсет решил показать зумерам трюк со скейтбордом и получил удар в пах
Министр обороны США Пит Хегсет решил показать подросткам трюк со скейтбордом в прямом эфире местного телеканала, однако все пошло не по плану, сообщает SHOT.
Во время исполнения трюка министр обороны случайно получил удар в пах
Как пишет Telegram-канал, в СМИ могут появиться такие заголовки: «Неизвестный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Штатов и нанес удар по ключевому военному объекту. Атакована боеголовка и несколько сопутствующих объектов».
Таким образом, трюк не удался.
