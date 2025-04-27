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Письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка почти за 400 тыс. долларов

Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе почти за в 400 тыс. долларов, сообщает RT со ссылкой на Guardian.

Отмечается, что речь идет о пассажире первого класса полковнике Арчибальде Грейсе. Письмо датировано 10 апреля 1912 года. В нем он рассказывает о впечатлениях о судне.

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем судить о нем», — сообщается в тексте.

Ранее позолоченные карманные часы, найденные среди вещей погибшего пассажира «Титаника», были выставлены на аукцион за 50 тысяч фунтов.