«Письмо от бухгалтера и видео от директора»: новые схемы кибермошенников

Кибермошенничество уходит от звонков и грубых разводов к «тихим» и почти незаметным атакам — без давления и прямого контакта с жертвой, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Кибермошенники всегда на шаг впереди — не потому, что умнее, а потому, что быстрее адаптируются. Одна из самых опасных тенденций — “тихий” обман без прямого контакта с жертвой. Используются утечки данных, ИИ и автоматизация», — сказал Кокунцыков.

Он привел пример — подмена реквизитов в деловой переписке: злоумышленники незаметно встраиваются в почтовые цепочки, изучают стиль общения и в нужный момент меняют всего один файл или номер счета. Потери обнаруживаются уже постфактум.

«Вторая схема — персонализированные дипфейки. Это не массовые звонки “службы безопасности”, а точечные атаки на руководителей и бухгалтеров. Короткое видеосообщение “от директора” с просьбой срочно решить вопрос — и у сотрудников не возникает сомнений. Технология уже достаточно дешевая и доступная, чтобы использовать ее не штучно, а серийно», — рассказал эксперт.

Кокунцыков добавил, что третье направление — атаки через подрядчиков и сервисы, которым доверяют по умолчанию. Мошенники не взламывают цель напрямую, они заходят через слабое звено экосистемы.

«Главная опасность новых схем в том, что они почти не выглядят как мошенничество. Поэтому сегодня защита — это не только технологии, но и процессы, обучение и критическое мышление. В кибербезопасности побеждает не самый сильный, а самый подготовленный», — заключил специалист.

