Писательница из Богородского округа представила книгу в Ногинске

Творческая встреча с писательницей Александрой Мазуркевич прошла 4 апреля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске. Автор представила сборник юмористических рассказов «Маленькие житейские приключения» и пообщалась с читателями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Презентация новой книги прошла в теплой и душевной атмосфере. На встречу пришли как постоянные поклонники творчества Александры Мазуркевич, так и новые читатели, а также близкие друзья автора. Гостей объединил живой интерес к литературе и желание лично пообщаться с писательницей.

Александра Валентиновна рассказала о творческих планах, достигнутых успехах и писательских привычках. Особое впечатление на слушателей произвело авторское чтение рассказов. Эмоциональная и выразительная декламация вызвала у гостей искренние эмоции — они смеялись и сопереживали героям.

Жители Ногинска знают Александру Мазуркевич не только как писательницу, но и как художницу. Она возглавляет местное отделение союза художников Подмосковья. В завершение встречи автор ответила на вопросы читателей и подарила библиотеке свои книги и художественное панно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.