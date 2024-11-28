Писатель Водолазкин рассказал о Лихачеве и его отношениях с Бродским

Писатель Водолазкин: Лихачев был одним из тех, кто попытался спасти Бродского

Сегодня отмечается 118-летие со дня рождения Дмитрия Лихачева, академика и первого почетного гражданина Петербурга. Писатель Евгений Водолазкин поделился воспоминаниями о своем знакомстве с ним в 1986 году, когда стал его подопечным в Пушкинском Доме, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Лихачев поддерживал своих сотрудников, помогал даже семье Водолазкина. Он вспомнил, как его дочь подарила Лихачеву рисунок фонтана, который тот повесил в своем кабинете.

Водолазкин рассказал о первом разговоре с академиком на заседании отдела древнерусской литературы, где тот строго отреагировал на его слова «честно говоря», подчеркивая важность искренности. Он также отметил, что Лихачев не боялся высказывать свое мнение даже друзьям, что свидетельствовало о его внутреннем стержне.

Вспоминая инцидент с письмом против Сахарова, Водолазкин упомянул о физическом насилии, которому подвергся Лихачев за свой отказ подписать документ. Несмотря на это, он продолжил свою работу и только потом обратился за медицинской помощью.

Лихачев также сыграл важную роль в защите Иосифа Бродского во время суда над ним. Он предоставил справку о переводах Бродского, хотя она не была принята. Их дружба укрепилась после совместной прогулки по Венеции, где Бродский подарил Лихачеву шляпу гондольера.

«Другое дело, что эту справку не приняли, но Лихачев, кажется, единственный, кто хоть что-то сделал в практическом смысле для того, чтобы спасти поэта», — отметил писатель.