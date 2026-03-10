Писатель Рой: воспитывать патриотизм в детях нужно на дошкольном уровне

Рой отметил, что сегодня Россия стоит перед задачей подготовки молодого поколения, ответственного за будущее управление и безопасность государства. Особый акцент был сделан на важности взращивания кадров, которые смогут гарантировать технологический суверенитет страны. Это особенно критично в такой области, как искусственный интеллект, учитывая масштабные финансовые вложения и глобальное продвижение западных разработок.

Цитируя слова Владимира Путина о недопустимости оказаться на обочине прогресса, писатель задался риторическим вопросом: кто способен этого избежать? Ответом, по его убеждению, является грамотная и перспективная молодежь. При этом акцент нужно делать не на старшеклассниках, а на детях дошкольного возраста, тех, кто сегодня ходит в детский сад.

«И если мы это поймем, тогда у нас есть будущее. А если мы это не поймем и будем работать только сегодня с теми, кто уже заканчивает школу, — мы проиграли, потому что с ними уже очень много поработали. Вот нам надо туда сейчас, чтобы у нас через десять лет никто даже мыслью не допустил пойти на Россию», — сказал писатель в эфире Sputnik.

