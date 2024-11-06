Писатель-фантаст сказал, что пора создать что-то революционное в научной фантастике

Пора создать что-то революционное в научной фантастике, заявил итальянский писатель-фантаст Роберто Квалья на круглом столе «Научная фантастика как драйвер развития. Создание новых фантастических миров и массивов» Международного симпозиума «Создавая будущее».

Мероприятие было организовано совместно с АНО «Диалог регионы» и Мастерской новых медиа.

«На Западе рассматривают полностью негативный сценарий развития, мы понимаем, что всё больше и больше людей пишут об этом, они говорят о разных вариантах такого очень негативного развития. Это что-то вроде эскапизма, когда пытаются разобраться в катастрофах будущего, которые будут отвлекать от катастроф настоящего. Я думаю, что сейчас пришло время попробовать сделать что-то революционное в научной фантастике, искать утопические модели идеального общества. Нам пора уже воображать позитивное будущее, потому что, когда пишешь что-то, оно претворяется в жизнь», — поделился Роберто Квалья.