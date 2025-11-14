Пиротехника и фейерверки в России: запретят или нет на Новый год

Каждый год в информационном пространстве в декабре всплывают одни и те же предложения: запретить продажу фейерверков и ограничить (или вовсе запретить) пиротехнику. Такие инициативы являются в большей степени популистскими, чем практическими и, скорее всего, не выйдут на стадию серьезного рассмотрения, сообщил РИАМО основатель интернет-магазина пиротехники «Феерия» Игорь Язев.

Эксперт объяснил, почему такие предложения не получат поддержки с точки зрения законодательства.

Во‑первых, рынок пиротехники в России — один из самых регулируемых в мире. Контрафакт, о котором так любят упоминать в панических заголовках, в реальности давно исчез. На легальном рынке, где работают сертифицированные компании и производители, подделки просто не встречаются. Оборот продукции отслеживается, каждая упаковка проходит обязательную проверку. Это не «дикий рынок», как было, возможно 15–20 лет назад. Сегодня купить нелегальную пиротехнику практически невозможно, если только граждане сами не решат искать ее в обход всех правил, отметил Язев.

Во‑вторых, страшилки про «десятки пострадавших от фейерверков» также сильно преувеличены, подчеркнул основатель интернет-магазина пиротехники. Статистика говорит обратное: с каждым годом число несчастных случаев сокращается. Это результат системной работы и информирования, роста культуры использования, улучшения самих изделий. Сегодня основной источник опасности в новогоднюю ночь — вовсе не фейерверки, а алкоголь. Именно он, по официальным данным, чаще всего становится причиной бытовых травм, пожаров и ЧП.

«Кроме того, фейерверк за последние десятилетия стал неотъемлемой частью новогоднего сценария. Люди украшают дом, ставят елку, выходят на улицу, зажигают бенгальские огни и запускают салют. Это укоренившийся ритуал, который создает ощущение праздника. Он понятен и детям, и взрослым, он объединяет, радует, создает нужное настроение. Отказ от него будет воспринят как попытка отнять у людей символическую часть праздника», — заявил Язев.

Кроме того, у отрасли есть лобби и профессиональные объединения, которые отстаивают интересы производителей и продавцов, поэтому маловероятно, что предложение о полном запрете фейерверков когда‑либо будет принято, считает он.

