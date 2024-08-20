Пинч-техника: россиянам назвали способ, по которому веки не выдадут возраст

Пластический хирург Любовь Гауэр заявила, что люди, желающие сохранить молодость зоны вокруг глаз, могут обратиться к медицинскому специалисту за операцией в пинч-технике, сообщает «Вечерняя Москва».

Это методика, позволяющая с минимальной травматичностью убирать небольшие избытки кожи нижних век — мешки под глазами и дряблость, «добавляющие» человеку несколько лет. Пинч-технику выполняют в сочетании с трансконъюнктивальной блефаропластикой нижних век, когда врач удаляет мешки под глазами через разрез на конъюнктиве. Способ является бесшовным.

Пинч-технику также называют щипковым методом: небольшой избыток кожи собирается как бы щипками с помощью специального инструмента, после чего иссекается.

Во время операции врач убирает с зоны вокруг глаз избытки жировых пакетов, однако полностью удалять их нельзя, чтобы потом не возникло западения. После этого начинается непосредственно операция. Последствий хирургического вмешательства на лице будет практически не видно, отмечает издание.