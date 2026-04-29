Пилят сук, на котором сидят. МИД обвинил Турцию и Болгарию в ущербе Черному морю
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Турция и Болгария, которые как страны НАТО поддерживают Украину, содействуют экологическому ущербу Черному морю. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает RT.
По словам дипломата, Турция и Болгария как государства — члены НАТО оказывают политическую, финансовую и информационную поддержку Киеву, а также участвуют в поставках вооружений на Украину. Это, как отметила Захарова, способствует последствиям для акватории Черного моря, которое омывает в том числе турецкие и болгарские берега.
«Они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», — сказала Захарова.
