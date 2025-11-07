Пили и будут пить: названа главная опасность борьбы с легальным алкоголем

Ужесточение контроля за продажей алкоголя не решает проблему, а лишь способствует расцвету бутлегерства и нелегального производства, заявил в беседе с РИАМО управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

«В России в последнее время происходят законодательные ужесточения по обороту алкогольной продукции, вводятся ограничения по розничной продаже алкоголя. На этом фоне растет и процветает производство алкоголя физическими лицами для себя, бутлегерство и откровенное нелегальное производство алкогольной продукции. Складывается ситуация, когда легальный бизнес ограничивают, но не ограничивают производство алкоголя физическими лицами для себя», — сказал Терентьев.

Он добавил, что на сегодняшний момент есть законодательная инициатива маркировки самогонных аппаратов, но непонятно, как контролировать вторичный оборот самогонных аппаратов, кто это будет делать, какова ответственность.

«У государства нет достаточного ресурса контролировать каждое физическое лицо, у которого есть самогонный аппарат по факту продажи алкоголя, которая запрещена и даже существует административная и уголовная ответственность за данное нарушение. Мне кажется, сложно получить нужный результат, ужесточая контроль за легальной продажей алкоголя и не предпринимать действенных действий по контролю за незаконным производством и пограничной зоной, коей является производство алкоголя физическими лицами для собственных нужд», — отметил юрист.

Терентьев пояснил, что данные сферы в обороте алкоголя, как сообщающиеся сосуды, если мы ужесточаем контроль за одним из них, оборот алкоголя перетекает в два других.

«На сегодняшний день регулирование оборота алкоголя требует реформирования и перестройки всей системы. В противном случае мы одно лечим, другое калечим и не получаем необходимый результат», — резюмировал эксперт.

