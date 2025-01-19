Пихта Нордмана с сюрпризом: москвичам пришлось покинуть квартиру из-за елки

Семье москвичей пришлось на два дня съехать с собственной квартиры из-за датской новогодней елки. Двухметровая пихта Нордмана, купленная за 16,5 тысячи рублей, оказалась с сюрпризом, сообщает Mash .

Новогоднюю красавицу Дмитрий купил на складе «Магазина датских елок» 26 декабря, принес домой, нарядил, а потом уехал отмечать Новый год в Сочи. После возвращения под деревом и вокруг него жильцы обнаружили сюрприз.

Пол в гостиной утонул в паутине, внутри которой были насекомые. Дмитрий вызвал специалистов, которые заявили, что в его жилье поселились паутинные клещи. При этом они признались, что никогда не видели этих насекомых в таком количестве.

На опубликованных кадрах видно, что мелкие жучки буквально заполонили всю квартиру. Они соорудили паутинные дома повсюду — на шторах, в мебели, на елке и на полу. В итоге сутки паутинных клещей травили, а потом еще день проветривали помещение.

Дмитрий и его возлюбленная потребовали компенсацию за испорченные новогодние каникулы. Продавец перечислил всех, кто мог быть виноват в произошедшем, но вот вины магазина так и не увидел. Дмитрию предложили 5 тысяч рублей и скидку на будущую покупку. Журналистам продавец заявил, что его «держат за лоха».