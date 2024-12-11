«Пиар на проблеме»: нарколог оценил идею продавать алкоголь с пометкой

Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал идею продавать алкоголь только после получения соответствующей пометки на «Госуслугах». По его мнению, это не более, чем пиар-ход, сообщает Газета.ru .

«Пиар на проблеме. Никто на это не пойдет. Я даже не знаю, как мне комментировать полную муру. У нас в 18 лет алкоголиков не бывает. Даже если парень придет и скажет: „да, я иногда выпиваю“. Что ему скажет нарколог? Не делать этого?» — высказался врач.

Если алкоголь доступен везде, в каждом магазине, то беседа с наркологом не изменит ровным счетом ничего, уверен он. Даже если специалист заподозрит что-то неладное, он все равно может поставить отметку. Шуров считает, что разговор ведется о полном абсурде, который не имеет никакой технической проработки. Подобных законов нигде не существует, добавил нарколог.

Тем не менее депутат неплохо поработал на свой имидж, убежден врач. Он продемонстрировал, что ему не безразлично здоровье людей.

«Может еще ничего не делать, придумывать следующий пиар-повод», — заключил Шуров.

Ранее депутат Андрей Свинцов поделился своей инициативой касательно введения отметок, основываясь на том, что в России за последние четыре года наблюдается резкий рост потребления алкоголя. В соответствии с его предложением, лица в возрасте от 18 лет должны будут обращаться в медицинские учреждения для консультации с наркологом. Специалист проведет осмотр и профилактическую беседу, а затем внесет результаты в «Госуслуги» — там появится соответствующая отметка, с помощью которой можно будет приобрести алкогольную продукцию.