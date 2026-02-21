Певицу Zivert обвинили в самозахвате элитного поселка в Красногорске

Российскую певицу Юлию Сытник, выступающую под псевдонимом Zivert, обвинили в самозахвате элитного поселка в подмосковном Красногорске. Соседи утверждают, что 35-летняя артистка раскинула владения далеко за пределы своей территории, заняла общие зоны, развела бардак и отрезала проезд к другим домам, сообщает Mash .

Юлия проживает в особняке, расположенном на участке площадью более 2 тыс. кв. м. Комплекс состоит из двух зданий и находится в элитном поселке Дмитровское на берегу реки Истра. Стоимость недвижимости исполнительницы хита «Эгоистка» оценивается не менее чем в 60 млн рублей.

Одна из местных жительниц пожаловалась на Юлию, которая вынесла в общую зону свои постройки, забор и деревья. Из-за этого соседка не может подобраться к собственному дому. Администрация поселка попросила Zivert убрать клумбы, мусор в виде ящиков и стройматериалов, а также заделать ямы, покосить траву и обрезать ветки деревьев.

У других местных жителей нет претензий к певице. По их словам, Юлия живет мирно и никому не мешает, а соседка постоянно со всеми скандалит и пишет доносы.

