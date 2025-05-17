Певицу Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре
75-летняя певица Алла Пугачева три года живет за пределами РФ, но ежемесячно получает российскую пенсию, сообщает «7 дней».
Ее пенсия составляет около 60 тыс. рублей. Доплаты Пугачевой положены за звание народной артистки СССР, а также за выступление в Чернобыле перед ликвидаторами практически сразу после аварии, это привело к облучению.
В Израиле пособий певице не платили. По его законам, право на пенсию получают те граждане, которые отработали на благо страны не менее 10 лет.
Также у Пугачевой нет права на пенсию на Кипре, куда она перебралась вместе с семьей из Израиля, который начал воевать с сектором Газа. Там она могла бы претендовать на социальное пособие, но только если у нее нет другого пенсионного дохода. А в ЕС гражданин может получать пенсию, если прожил в любой из стран союза не менее 20 лет.
Конечно, артистка может обойтись и без пособия по старости, но от российской матпомощи при этом не отказывается.