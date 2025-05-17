Певицу Аллу Пугачеву лишили пенсии на Кипре

Ее пенсия составляет около 60 тыс. рублей. Доплаты Пугачевой положены за звание народной артистки СССР, а также за выступление в Чернобыле перед ликвидаторами практически сразу после аварии, это привело к облучению.

В Израиле пособий певице не платили. По его законам, право на пенсию получают те граждане, которые отработали на благо страны не менее 10 лет.

Также у Пугачевой нет права на пенсию на Кипре, куда она перебралась вместе с семьей из Израиля, который начал воевать с сектором Газа. Там она могла бы претендовать на социальное пособие, но только если у нее нет другого пенсионного дохода. А в ЕС гражданин может получать пенсию, если прожил в любой из стран союза не менее 20 лет.

Конечно, артистка может обойтись и без пособия по старости, но от российской матпомощи при этом не отказывается.