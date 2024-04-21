Певице Самойловой испортили лекарство за 795 тыс рублей в гостинице Геленджика
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Певице Юлии Самойловой в гостинице Геленджика испортили дорогостоящее лекарство, которое артистке выдает подмосковный Минздрав, сообщает Mash.
Как рассказала певица, в порче препарата виноваты сотрудники гостиницы «Метрополь»
Лекарство «Эврисди» стоимостью 795 тыс. рублей было разработано для пациентов со спинальной мышечной атрофией. Этим заболеванием певица страдает с детства.
В апреле Самойлова прилетела на выступление в Краснодарский край. Она попросила сотрудников отеля оставить лекарство в холодильнике, оно должно храниться при температуре 2-8 градусов.
По словам артистки, работники гостиницы заморозили препарат, из-за чего он стал непригоден.
Менеджер отеля заявила, что такого лекарства в Геленджике нет, поэтому никто из сотрудников не знал, как его хранить. Про то, что им дали инструкцию по хранению препарата, она умолчала.