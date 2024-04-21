Певице Самойловой испортили лекарство за 795 тыс рублей в гостинице Геленджика

Как рассказала певица, в порче препарата виноваты сотрудники гостиницы «Метрополь»

Лекарство «Эврисди» стоимостью 795 тыс. рублей было разработано для пациентов со спинальной мышечной атрофией. Этим заболеванием певица страдает с детства.

В апреле Самойлова прилетела на выступление в Краснодарский край. Она попросила сотрудников отеля оставить лекарство в холодильнике, оно должно храниться при температуре 2-8 градусов.

По словам артистки, работники гостиницы заморозили препарат, из-за чего он стал непригоден.

Менеджер отеля заявила, что такого лекарства в Геленджике нет, поэтому никто из сотрудников не знал, как его хранить. Про то, что им дали инструкцию по хранению препарата, она умолчала.