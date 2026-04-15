Певица Жасмин помогла матери с ребенком-инвалидом после потопа в Махачкале

Мать-одиночка Ашура Шапиева из Махачкалы восстанавливает жилье после двух наводнений при поддержке певицы Жасмин. Семья с ребенком-инвалидом потеряла имущество на сотни тысяч рублей, сообщает RT .

Ашура Шапиева работает уборщицей и воспитывает ребенка с инвалидностью. Вместе с ними живет бабушка. Из-за состояния здоровья дочери женщина не может отдать ее в детский сад и почти постоянно находится рядом.

Во время наводнения вода стремительно затопила дом.

«Через щели она (ред. — вода) заходила. И с заднего двора резко наполнилась вода… как рекой, как будто принесло течением эту воду. Я убирала, убирала… везде (ред. — вода) появилась. Смысла не было убирать воду уже», — уточнила она.

После отключения электричества спасатели эвакуировали семью на лодках.

«Весь поселок был затоплен, невозможно жить, все испортилось после потопа», — заявила она.

Вода уничтожила мебель, одежду и бытовую технику. Ущерб составил 375 тыс. рублей.

Средства на восстановление выделила певица Жасмин. В квартире просушат стены и пол, заменят ламинат на кафель, установят двери и поклеят обои. Семье также приобретут мебель и стиральную машину.

RT организует адресную помощь жителям Дагестана, пострадавшим от паводков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.