Певица Орлова рассказала о проблемах со здоровьем

Ольгу Орлову беспокоит онемение в руках и ногах в ночное время суток

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в социальных сетях о своих проблемах со здоровьем, сообщает Infox .

По словам артистки, ей некомфортно испытывать боль в руках при их разгибании, и по ночам она часто ощущает онемение конечностей.

«Никто не может выяснить, в чем проблема. Кажется, что с ногами ситуация такая же», — добавила звезда.

Ольга приобрела известность благодаря своему участию в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она стала ведущей популярного реалити-шоу «Дом-2», где подружилась с Ксенией Бородиной.

В декабре 2021 года Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия, а в феврале 2023 года стала мамой девочки. 13 мая певица провела крещение дочери, крестной матерью которой стала ее подруга Ксения Бородина. У Ольги также есть сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

В августе поклонники заметили, что в семье Орловой может быть пополнение, так как одна из фанаток отметила, что артистка «излучает свет», однако сама телеведущая опровергла эти слухи, заявив, что просто набрала вес после отдыха.

Ранее Ольга ответила на обвинения в том, что наносит вред дочери из-за своих собак.